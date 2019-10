Das Seniorenzentrum "Am Wiesengrund" in Grasbrunn lädt am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 14 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Im Mittelpunkt werden dabei alle relevanten Informationen rund um den Einzug in eine Pflegeeinrichtung stehen. Die Mitarbeiter geben nicht nur einen ausgiebigen Einblick in alles Wissenswerte rund um die Anmeldung, entstehende Kosten, mögliche Finanzierung und etwaige Aufnahmebedingungen, sondern zeigen auch das Haus in aller Ruhe und Ausführlichkeit, sodass der Eindruck umfassend und nachhaltig sein sollte. Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab, so dass niemand

hungrig oder durstig die Einrichtung verlassen muss.