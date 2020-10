Mit einer würdevollen Segnung will die Gemeinde Grasbrunn eine neue Form der Bestattung auf dem Waldfriedhof in Neukeferloh würdigen. An diesem Donnerstag, 22. Oktober, findet auf dem Friedhof in der Verlängerung des Schwabener Wegs von 17 Uhr an die Segnung der neuen Urnenstelenanlage statt. Die Gemeinde Grasbrunn

hat sich für diese neue Form der Bestattung entschieden und nach einer tiefgründigen Planungs- und Umsetzungsphase stehen nun die neuen Stelen auf dem Friedhof. Alle Interessierten sind zu der Segnung eingeladen.