In den Bürgerhäusern von Grasbrunn sowie im Eingang des Sportparkrestaurants sind Defibrillatoren angebracht, die Leben retten können. Die Feuerwehr Harthausen zeigt am Sonntag, 1. Dezember, wie man mit diesen umgeht. Interessierte können im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus Neukeferloh vorbeikommen und sollten zehn bis 15 Minuten Zeit einplanen. Um Wartezeiten zu vermeiden, stellt die Feuerwehr im großen Saal mehrere Geräte zum Üben zur Verfügung. In der Bücherei ist von 10 bis 14 Uhr Advents-Bücherflohmarkt. Der Elternbeirat der Kinderwelt bietet im kleinen Saal Kaffee und Kuchen an.