23. Januar 2019, 21:57 Uhr Grasbrunn Schäffler tanzen viermal

Die Schäffler tanzen auch in der Gemeinde Grasbrunn, und das von Sonntag, 27. Januar, an gleich viermal. Der Tanz der Schäffler ist bekannt vom Glockenspiel des Münchner Rathauses, mit ihren historischen Kostümen mit grüner Kappe, roter Joppe und weißer Weste. Auch das Pestband darf bei der traditionellen Garderobe nicht fehlen, denn schließlich geht der Tanz der Fassbinder auf das Pestjahr 1517 zurück. Alle sieben Jahre wird mit dem Schäfflertanz an die Pest erinnert. Am Sonntag tanzen die Schäffler von 12.30 Uhr an neben dem Rathaus Neukeferloh, am Dienstag, 5. Februar, von 11.20 Uhr an, im Pausenhof der Grundschule Neukeferloh, am Sonntag, 17. Februar, auf dem Dorfplatz Harthausen (15 Uhr) und am Sonntag, 3. März, bei der Faschingsgaudi der FFW Grasbrunn am Feuerwehrgerätehaus (11 Uhr).