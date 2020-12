Der Titel von Josef Brustmanns Programm "Das Leben ist zu kurz, kauf die roten Schuh'" ist so verrätselt wie poetisch. Was es damit auf sich hat - Gelegenheit, das herauszufinden, haben Kabarettfreunde am Freitag, 19. März, im Bürgerhaus Neukeferloh. Dort gibt es zwei Vorstellungen. Karten gibt es bei Schreibwaren Lois in Neukeferloh, telefonisch (01577/897 36 76), auf der Homepage (www.kulturgut-grasbrunn.de) oder per E-Mail (kontakt@kulturgut-grasbrunn.de).