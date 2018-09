21. September 2018, 21:43 Uhr Grasbrunn Rote Ampel missachtet

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von 38 000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls in Grasbrunn. Nach Polizeiangaben war gegen Mittag ein 19-jähriger Münchner mit seinem Wagen auf der Wasserburger Landstraße in Richtung Wasserburg unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zur A 99 nach links abbog. Dabei übersah er offenbar, dass die Abbieger-Ampel Rot zeigte und das Auto einer 39-Jährigen, die in Richtung München fuhr und ebenfalls auf die Autobahn wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Laut Zeugenhinweisen hatte die Frau Grün, während der Mann trotz roter Ampel weiterfuhr. Beide wurden verletzt, ebenso ein sechsjähriges Kind, das im Auto das Frau saß. Alle wurden zur ambulanten Behandlung in Münchner Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu erheblichen Behinderungen.