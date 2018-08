17. August 2018, 21:52 Uhr Grasbrunn Rennstrecke in Harthausen

Anwohner klagen über zu hohe Geschwindigkeiten auf der Zornedinger Straße

Für viele Anwohner ist die Zornedinger Straße im Grasbrunner Ortsteil Harthausen ein Ärgernis - oder vielmehr die Art, wie sie genutzt wird. Auf der Strecke gilt ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern, doch daran, so sind sich mehrere Anwohner sicher, halten sich zahlreiche Verkehrsteilnehmer nicht und machten aus der Straße eine "Rennstrecke". Vom 19. bis zum 30. Juli hat daher eine Verkehrsmessung stattgefunden; doch die Anwohner warten noch immer auf die Ergebnisse und fordern daher Informationen aus dem Rathaus.

Hintergrund der Verkehrsmessung vom Juli ist eine Unterschriftenaktion, die von Thomas und Katharina Ostner initiiert worden ist, die selbst in der Zornedinger Straße wohnen. Davor hatte Familie Ostner mit weiteren Anwohnern dem CSU-Gemeinderat und Dritten Bürgermeister Michael Hagen die Situation in ihrer Straße geschildert; Hagen selbst machte sich nach Angaben von Katharina Ostner mehrmals selbst ein Bild vom Verkehr in der Straße und diskutierte dies auch mit den Anwohnern. Daraufhin wurde gemeinsam beschlossen, eine Unterschriftenliste mit Unterstützern anzufertigen und diese Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) zu übergeben. Auf diesem Wege kamen 60 Unterschriften zusammen, wie Katherina Ostner sagt.

Bei der Übergabe im Juli schilderten die Anwohner dem Rathauschef die Situation und diskutierten über Lösungen des Problems. Korneder sagte bei dem Termin, die letzte Verkehrsmessung habe 2014 stattgefunden - und ordnete eine erneute an. Katharina Ostner erklärt, die Anwohner seien sich bewusst, das ihre Eindrücke des Verkehrs auf der Zornedinger Straße ein "rein subjektives Empfinden" spiegelten. Sie seien sich aber sicher, dass viele Autofahrer mit mehr als 50 Stundenkilometern unterwegs seien.