Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Samstagabend in Keferloh so unglücklich auf dem Boden aufgeschlagen, dass er einen Zahn verloren hat. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige gegen 20.30 Uhr auf der Keferloher-Markt-Straße unterwegs, als er stürzte. Er wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Nachdem ein Atemalkoholtest am Unfallort positiv ausfiel, musste er sich dort auch Blutabnehmen lassen. Den 52-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.