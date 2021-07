Radfahrerin bleibt an Telefonkabel hängen

Fahrlässiger Leichtsinn ist einer Radfahrerin fast zum Verhängnis geworden. Die 70-Jährige aus Italien fuhr am Samstagnachmittag mit ihrem Rad durch den Grasbrunner Gemeindeteil Harthausen, wo zur gleichen Zeit Bauarbeiten an einem Telefonkabel stattfanden. Die Arbeiter ließen das Telefonkabel ungefähr auf Brusthöhe über den Pframmerner Weg gespannt herunterhängen, ohne das Kabel abzusichern. Die 70-Jährige erkannte das Kabel zu spät, blieb hängen und stürzte. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Eine Zeugin sprach die Bauarbeiter an und notierte sich das Kennzeichen des Firmenwagens. Die Münchner Verkehrspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.