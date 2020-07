Der 75-jährige Radfahrer, der am Dienstagabend auf der Wasserburger Landstraße stürzte und sich dabei schwer verletzte, ist tot. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums München verstarb der aus dem Landkreis Ebersberg stammende Mann am frühen Mittwochmorgen in einem Münchner Krankenhaus. Der Unfall hatte sich am Dienstag kurz nach 19 Uhr ereignet, als der 75-Jährige auf Höhe der Dianastraße in Neukeferloh mit seinem Rad in Richtung Zorneding unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Senior wegen einer "plötzlich eintretenden akuten internistischen Erkrankung" die Kontrolle über sein Fahrrad. An dieser Erkrankung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Donnerstag, sei der Mann auch gestorben.