Freunde des norddeutschen Spaßsports Boßeln kommen am Samstag, 26. Juni, wieder in Grasbrunn auf ihre Kosten. Vom Parkplatz beim Wirtshaus am Sportpark geht es um 14.30 Uhr los mit dem Bollerwagen. Ziel des Spiels ist es, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke zu werfen. Wer keine Zeit hat, kann an dem Querfeldeinkegeln an folgenden weiteren Terminen teilnehmen: 31. Juli, 28. August, 18. September und 9. Oktober.