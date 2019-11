Am vergangenen Samstag fand in Grasbrunn im Bürgerhaus Neukeferloh die Weinmesse "Wein & more" statt. Für diese Messe wurde im Internet mit freiem Eintritt und kostenlosen Weinproben bei regionalen Herstellern geworben. Da zu erwarten war, dass auch der ein oder andere Autofahrer ein Schlückchen Wein probiert hatte, bevor er sich ans Steuer setzte, entschieden sich Beamte der Polizeiinspektion 27 in Haar, an diesem Tag Alkoholkontrollen vorzunehmen, wie es in einer Pressemitteilung der PI heißt. Zu diesem Zweck sei ein Streifenwagen in der Zeit von 18 bis 18.45 Uhr deutlich sichtbar im Ausgangsbereich der Messe positioniert worden. Allen Gästen, die noch mit dem Auto nach Hause fahren wollten, habe man vor Fahrtantritt einen Atemalkoholtest angeboten, um auf diese Weise etwaige Trunkenheitsfahrten zu verhindern. Viele Besucher der Messe machten laut Polizei davon Gebrauch - insgesamt wurden etwa 20 Atemalkoholtests gemacht. Einige hätten verzichtet, sicherten aber zu, dass sie sich von Freunden oder Taxen abholen lassen würden. Mit der Aktion wurden vier Fahrten unter Alkoholeinfluss verhindert. Eine 54-jährige Frau und ein 76 Jahre alter Mann hatten Atemalkoholwerte von über 1,1 Promille; ein 57- und ein 56-Jähriger hatten die 0,5-Promille-Grenze überschritten. Die betroffenen Fahrerinnen und Fahrer mussten ihre Autos an Ort und Stelle stehen lassen, wie die Polizei mitteilt.