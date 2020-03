Kurz vor Ende des Wahlkampfs kommt es auch in der Gemeinde Grasbrunn noch zu einem Aufeinandertreffen der vier Bürgermeisterkandidaten. Amtsinhaber Klaus Korneder (SPD) und seine Herausforderer Detlef Wildenheim (CSU), Johannes Seitner (FWG) und Max Walleitner (Grüne) diskutieren am Mittwoch, 11. März, im Bürgerhaus in Neukeferloh. Die Moderation übernimmt der Rundfunkjournalist Christof Diehl. Nach der Fragerunde hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten zu stellen. Beginn der Podiumsdiskussion ist um 19 Uhr.