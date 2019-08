11. August 2019, 22:07 Uhr Grasbrunn Pfandfinder bieten neue Gruppe an

Die Pfadfinder des Stamms Columbus in Neukeferloh bieten von 13. September an eine neue Gruppe für Erst- und Zweitklässler an. Jeden Freitag von 17.30 bis 19 Uhr treffen sich die Kinder vor der Kirche St. Christophorus (Saarlandstraße 10) und spielen auf der Wiese, im Wald oder bei schlechtem Wetter im Pfarrhaus. Besondere Höhepunkte sind die Zeltlager und viele andere Aktionen, bei denen die Kinder neue Freundschaften knüpfen, Nützliches über Zeltaufstellen, Natur und Umwelt lernen und vor allem viel Spaß haben sollen. Betreut wird die Gruppe von ehrenamtlichen Jugendleitern. Mehr Infos auf www.stamm-columbus.de.