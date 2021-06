Aufgrund der rückläufigen Infektionszahlen werden im Grasbrunner Rathaus von Montag, 5. Juli, an die Zutrittsvoraussetzungen gelockert. So dürfen Besucher und Besucherinnen, die keinen Termin vereinbart haben, wieder ins Rathaus. "Gleichzeitig möchten wir weiterhin an den Terminvereinbarungen festhalten, da es sich für alle Beteiligten bewährt hat", sagt Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Kommt man ohne Termin, können unter Umständen Wartezeiten entstehen. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert. Es gelten nach wie vor die allgemeinen Hygienevorgaben. Eine Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 089/46 10 02-0 möglich.