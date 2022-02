Der Malteser Hilfsdienst kommt am Freitag, 11. Februar, ins Bürgerhaus Neukeferloh, um dort ausschließlich Kinder von fünf bis elf Jahren zu impfen. Das mobile Impfteam ist von 11 bis 16 Uhr an der Leonhard-Stadler-Straße 12 im Einsatz. Am Freitag, 11. März, kommt das Impfteam der Malteser zum zweiten Mal und zur gleichen Uhrzeit in die Gemeinde. Die Termine haben gezielt einen Abstand von vier Wochen, sodass Zweitimpfungen möglich sind. Folgende Dokumente müssen Kinder und Eltern mitbringen: Personalausweis oder ein anderer gültiger Nachweis über die persönlichen Daten der Erziehungsberechtigten, Kinderausweis oder Geburtsurkunde, Impfausweis und Allergieausweis (wenn vorhanden), Einverständnis aller Erziehungsberechtigten (Anamnese- und Einwilligungsbogen). Sollten Großeltern ihre Enkelkinder zur Impfung begleiten, wird eine Kopie der Personalausweise der Erziehungsberechtigten und ein Einwilligungsbogen mit der Unterschrift aller Erziehungsberechtigten benötigt. Termine können unter www.impfzentren.bayern.de gebucht werden.