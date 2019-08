6. August 2019, 22:09 Uhr Grasbrunn Neues Löschfahrzeug

Der Fuhrpark der Feuerwehr in Grasbrunn im erhält ein neues Mittleres Löschfahrzeug MLF. Die Regierung von Oberbayern hat hierfür der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 49 000 Euro bewilligt. Wer genau wissen will, welches Fahrzeug die Grasbrunner Feuerwehr bald in ihrer Garage stehen hat, die Regierung von Oberbayern hat eine ausführliche Beschreibung mitgeliefert. "Die Kabine des Fahrzeugs bietet Platz für eine Staffel, also sechs Personen einschließlich des Maschinisten (Fahrer) und des Staffelführers. Die feuerwehrtechnische Beladung ist darüber hinaus auch für eine Gruppe von neun Personen ausgelegt. Mit der zu einer solchen Gruppe ergänzten Mannschaft bildet das MLF eine selbstständige taktische Einheit und wird überwiegend zur Brandbekämpfung eingesetzt." Übrigens fasst der Löschwasser-Behälter des Fahrzeugs 600 Liter Wasser, mindestens.