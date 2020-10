Für viele Schüler in der Gemeinde Grasbrunn ändert sich am kommenden Montag, 19. Oktober, zum zweiten Mal seit Ferienende der Schulweg. Wegen einer Baustelle an der Saarlandstraße im Ortsteil Neukeferloh wird der Schülerübergang am Rathaus erneut verlegt: dieses Mal an die Bushaltestelle am Wilhelm-Dresel-Park über die Saarlandstraße in die Waldstraße. Zuletzt hatten die Schüler einen Umweg über die Lerchenstraße und die Winterstraße nehmen müssen. Auf diesem existierte aber kein markierter und gesicherter Übergang über die Saarlandstraße. Darüber hatten sich Eltern und Schulweghelfer beklagt.

Für den neuen Schulweg wird ein zweiter Übergang in der Waldstraße eingerichtet. Beide Übergänge, an der Saarland- und an der Waldstraße, sind in den vergangenen Tagen markiert und beschildert worden und werden morgens von Schulweghelfern gesichert. Grund für die abermalige Umleitung des Schulwegs zur Grundschule ist eine Baustelle an der Saarlandstraße, direkt gegenüber dem Rathaus, weshalb der dortige Zebrastreifen und der Gehweg nicht benutzbar sind.