Drei Wochen nach der Frankfurter Buchmesse können die Grasbrunner Lesebegeisterten in neue Romane hineinschmökern. Wie jedes Jahr stellt die Literaturexpertin Ulrike Wolz im Kulturcafé im Bürgerhaus Grasbrunn/Neukeferloh, Leonhard-Stadler-Straße 12, ihre persönlichen Highlights des Buchherbstes vor. Am Donnerstag, 7. November, wird sie von 19.30 an Uhr druckfrische Romane präsentieren. Heuer sind besonders viele erschienen, die Schicksale des 20. Jahrhunderts mit ihren menschlichen Katastrophen thematisieren. Der Eintritt kostet acht Euro inklusive Getränke.