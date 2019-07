2. Juli 2019, 22:04 Uhr Grasbrunn Mittagskonzert in St. Aegidius

Das Thorsminde Ensemble gibt unterstützt unter anderem vom Querbeet-Chor aus Putzbrunn am Samstag, 6. Juli, 13 Uhr ein Mittagskonzert in St. Aegidius in Keferloh. Aufgeführt werden das Konzert für Hackbrett und Streicher von Paolo Salulini (1709-1780) und das zeitgenössische Stück "Divenire" von Ludovico Einaudi. Im Anschluss laden Texte von Pfarrer Sebastian Degkwitz, vorgetragen von Diakon Karl Stocker, mit Musik von Natalie Parisot dazu ein, sich in die Geisteswelt des Heiligen Benedikt einzufinden. Der Eintritt ist frei.