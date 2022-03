In Grasbrunn wird bald wieder gefeiert. Die Burschen holen am Samstag, 26. März, den künftigen Grasbrunner Maibaum aus dem Forst zwischen Zorneding und Oberpframmern, den dieses Jahr Armin Schmidt gespendet hat. Die Fichte wurde bereits am 20. Dezember gefällt und anschließend entastet und geschepst. "Wir haben wieder einen schönen Baum gefunden. Gleich der erste Versuch hat geklappt und der Baum ist beim Aufkommen nicht gebrochen. Er ist schön gerade und misst knappe 37 Meter.", sagt Marcel Witschital, Vorsitzender der Burschen. Der Maibaum kommt in die Wachhütte am alten Sportplatz am Harthauser Weg. Damit niemand den Maibaum stehlen kann, bitten die Burschen um recht rege Beteiligung an der Maibaumwache sowie Lust und Freude am Feiern. Alle Grasbrunner Vereine und Organisationen sind dazu eingeladen, sich an den Wachen zu beteiligen. Auf der Website der Grasbrunner Burschen (www.bv-grasbrunn.de) kann der aktuelle Wachplan eingesehen werden. Ansprechpartner für die Maibaumwache ist Marcel Witschital, erreichbar unter verein@bv-grasbrunn.de. Das Wachhüttenprogramm sieht am Samstag, 26. März, gleich ein Fest vor. Wenn der Maibaum eingeholt wird, sind Besucherinnen und Besucher an der Wachhütte willkommen. Es spielt die Heldensteiner Heubodnblosn. Für die Wachhütten-Zeit wird die Burschenhütte am alten Sportplatz in Grasbrunn um ein kleines Zelt erweitert. Während der Baum dort wetterfest untergebracht wird, gibt es Essen und Getränke für die Zuschauer. Zudem wird jeden Sonntag ein Weißwurst-Frühstück angeboten und auch das traditionelle Steckerlfischessen im April soll stattfinden.