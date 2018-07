18. Juli 2018, 21:55 Uhr Grasbrunn Landkreis will Radweg mit Solarzellen pflastern

In der niederländischen Gemeinde Krommenie fahren die Radler bereits auf 70 Meter Länge über einen ganz besonderen Untergrund: Einen mit Photovoltaik-Modulen ausgelegten Fahrradweg. Nun prüft der Landkreis München, ob solche Solarradwege auch auf Trassen in der Region verwirklicht werden könnten. Darauf hat sich der Mobilitätsausschuss des Landkreises verständigt. Eingebracht hatte die Idee die Kreistagsfraktion der Grünen. Auch Landrat Christoph Göbel (CSU) warb für das Vorhaben und brachte zugleich einen möglichen Standort für einen ersten Solarradweg ein: die etwa 800 Meter lange Neubaustrecke entlang der Kreisstraße 25 von Grasbrunn bis zum Sportpark nördlich des Ortskerns. Die Ausschussmitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, den Antrag der Grünen weiter zu verfolgen und Kostenschätzungen einzuholen. Fertige Solarmodule für den Straßenbau seien in Deutschland nicht im Angebot, teilte die Verwaltung des Landratsamtes mit. In Krommenie wurden rechteckige Betonmodule auf dem bestehenden Radweg verbaut, in denen sich die Solarzellen befinden. Als eigentliche Fahrbahn wurde schließlich eine dicke Glasschicht aufgelegt, die dem Gewicht eines Lastwagens standhalten kann.