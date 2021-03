Da sich in den vergangenen Jahren immer mehr Eltern von Grundschulkindern für die verlängerte Mittagsbetreuung entschieden haben, baut die Gemeinde Grasbrunn die Zeiten nun zum kommenden Schuljahr um eine weitere halbe Stunde aus. Von derzeit 293 Schulkindern werden 104 Kinder im Hort und 122 Kinder in der Mittagsbetreuung betreut. Ab dem Schuljahr 2021/2022 können Eltern wählen, ob sie ihre Kinder bis 14 Uhr, 15.30 Uhr oder 16 Uhr betreuen lassen möchten. Freitags schließt die Einrichtung generell um 15.30 Uhr. Eltern, die ihre Kinder zum Schuljahr 2021/2022 neu angemeldet haben, können mittels einer E-Mail an kinderbetreuung@grasbrunn.de nachmelden, ob die Betreuung bis 16 Uhr dauern soll. Der Wunsch wird dann bei der Platzvergabe berücksichtigt. Eltern, deren Kind bereits die Mittagsbetreuung besucht, können wiederum über ein Umbuchungsformular die verlängerte Betreuung beantragen. Dieses ist bis zum 31. Mai in der Einrichtung abzugeben.