Das Stück "Siegfried: Götterschweiß und Heldenblut", das am 21. Januar im Bürgerhaus Neukeferloh aufgeführt werden sollte, wird erneut verschoben und zwar auf 17. März. Die Veranstalter von Kultur-Gut Grasbrunn sehen sich dazu angesichts der geltenden Corona-Regeln gezwungen. Das sogenannte "Germanical" von Gabi Rothmüller, Manfred O. Tauchen und Alexander Liegl sollte bereits 2020 und 2021 zur Aufführung in Neukeferloh kommen, musste aber wiederholt wegen der Pandemie abgesagt werden. Die Tickets für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit, weitere Karten für die Vorstellung am 17. März sind noch erhältlich. Erzählt wird die Geschichte des Sagenhelden Siegfried zwischen Liebe, Leidenschaft, Macht, Gier, Triumph, Trauer, Verzweiflung und Hass.