25. März 2019, 22:12 Uhr Grasbrunn Kreuzwegandacht

Die katholische Frauengemeinschaft im Pfarrverband Vier Brunnen richtet eine Kreuzwegandacht in Grasbrunn aus. Die Andacht findet am Freitag, 29. März, von 18.30 Uhr in der Kirche St. Ulrich in Grasbrunn statt. Die vier Musiker von der "Früah Musi", benannt nach dem Hofnamen "Beim Früah" aus Brunnthal, begleiten den Gottesdienst mit Liedern.