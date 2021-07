Die Grünen in Grasbrunn, Putzbrunn und Vaterstetten veranstalten am Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, ein Webinar zu den Folgen des Klimawandels in der Region. Dabei soll es darum gehen, was jeder in Haus und Wohnung dagegen tun kann. Mit von der Partie ist Klima-Experte Björn Walz aus Grafing, der für die Münchner Rück Modelle über drohende Naturkatastrophen erstellt. Walz wird anhand von Zahlen und Diagrammen zeigen, wie deutlich sich das Klima im Raum München verändert hat und weiter verändern wird. Im Anschluss verrät Energieeffizienz-Experte Hardy Fellgiebel, wie jeder gegensteuern kann. Er gibt konkrete Handlungsempfehlungen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung unter gruenlink.de/27lv möglich.