Die historische Kirche St. Ägidius in Keferloh verleiht der Konzertreihe "Bach and more" einen eindrucksvollen Rahmen. Am Samstag, 24. Oktober, zeigt der Cellist Klaus Kämper dort sein Können. Begleitet von Matthias Gerstner an der Orgel, spielt Kämper Werke vom Barock bis zur Moderne. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei "Der Buchladen" in Vaterstetten, Papeterie Löntz und AP Buchhandlung in Baldham, Schreibwaren Willerer in Haar sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, zudem an der Abendkasse.