10. August 2018, 22:03 Uhr Grasbrunn Klassik auf zehn Saiten

Ein Konzert mit ungewöhnlicher Besetzung wird am Sonntag, 16. September, in der Kirche St. Aegidius erklingen. Der Cellist Edgar Gredler und der Gitarrist Walter Kirchmair präsentieren Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms, Georg Goltermann, Hector Villa-Lobos und Astor Piazzolla. Das Duo versteht sich versiert auf das Arrangieren von klassischen, romantischen und moderneren Musikstücken für die seltene Kombination Violoncello-Gitarre. Durch die Aufteilung der einzelnen Stimmen auf ihre beiden Instrumente haben sie die Möglichkeit, diese klanglich zu differenzieren und so musikalische Strukturen zu verdeutlichen.

Gredler ist Solocellist des Münchner Rundfunkorchesters. Gitarrist Kirchmair ist überdies Dirigent, Komponist und lehrt an diversen Musikschulen in Tirol. Organisator dieses Benefikonzertes ist der Förderverein St. Aegidius. Der Eintritt beträgt 18 Euro. Es beginnt um 19 Uhr. Karten können reserviert werden unter 089/46 10 02 103 oder über oder info@st-aegidius-keferloh.de. Zudem gibt es Tickets an Vorverkaufsstellen Schreibwaren Lois am Technopark in Neukeferloh, im Hofladen, Grasbrunn, bei Schreibwaren Willerer in Haar. Der Reinerlös dieses Konzertes kommt dem Erhalt der Kirche St. Aegidius zu Gute.