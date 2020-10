Vier Büchereien aus dem Landkreis München haben das Gütesiegel "Partner der Schulen" der bayerischen Ministerien für Wissenschaft und Kunst sowie Unterricht und Kulturs erhalten. Mit der Auszeichnung, die an 76 Bibliotheken in ganz Bayern ging, zeichnen die beiden Ministerien seit 2006 die beispielhafte Zusammenarbeit von Bibliotheken und Schulen aus. Eine Fachjury entscheidet über die Vergabe der Auszeichnung. Unter den elf wissenschaftlichen, 29 kirchlichen und 36 kommunalen Bibliotheken sind die Gemeindebüchereien in Brunnthal, Gräfelfing, Grasbrunn und Kirchheim. "Unsere Bibliotheken sind wertvolle Kultur- und Wissensvermittler, gerade auch für junge Menschen", heißt es im Glückwunsch von Kunstminister Bernd Sibler und Kultusminister Michael Piazolo. Als verlässliche Partner der Schulen unterstützten sie diese dabei, junge Menschen für das Lesen zu begeistern und sie in ihrer Lesekompetenz zu stärken.