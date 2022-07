Von Lydia Wünsch, Grasbrunn

Auch in diesem Jahr wird der "Urkrug der Bayern", wie der Keferloher Steinkrug auch genannt wird, nicht mit süffigem Bier gefüllt. Die Politprominenz muss zuhause bleiben und auch die Ochsengespanne, die sonst zum traditionellen Wettpflügen antreten, werden nicht aus den Fahrzeughallen geholt. Im dritten Jahr nacheinander muss der Keferloher Montag abgesagt werden - und die Corona-Pandemie hat daran einen nicht unerheblichen, wenn auch wie in den Jahren 2020 und 2021 anders gefärbten Anteil: In diesem Jahr mangelt es schlichtweg am Personal für das Festzelt.

"Bis Anfang Juni dachten wir noch, dass wir das Fest dieses Jahr durchziehen können, und dann sagt unser Wirt, dass er kein Personal zum Bedienen hat", sagt der Vereinsvorsitzende der Keferloher Freunde, Hannes Bußjäger. Das sei besonders ärgerlich. Jeden Tag habe er selbst ein bis zwei Stunden herumtelefoniert, um doch noch Bedienungen zu finden. Auch im Burschenverein hat der Grasbrunner in seiner Not nachgefragt, doch dieser ist genau am 5. September auf einem Ausflug. Traditionell findet das Fest immer am ersten Montag im September statt. Die Absage schließlich war eine bittere Entscheidung für Bußjäger. "Das macht man nicht gerne", sagt er. "Aber besser so, als ein schlecht organisiertes Fest, bei dem die Leute unzufrieden nach Hause gehen, weil sie stundenlang auf ihr Essen warten mussten."

Detailansicht öffnen Auch Stiere und ihre Besitzer gehören sonst zum Keferloher Montag. (Foto: Claus Schunk)

Dabei war alles andere bereits organisiert: die Falkner- und die Pferdeshow, die Landmaschinenausstellung, sowie das traditionelle Wettpflügen. Die Marktleute und die Blaskapelle waren bereit und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte bereits als Festredner zugesagt.

"Im Moment kämpfen alle in der Gastrobranche", sagt Bußjäger, dessen Familie selbst eine Pension in Grasbrunn betreibt. Das sei auch der Grund für das fehlende Personal. Und seit Corona und der teilweisen Restaurantschließungen ist es noch schwieriger geworden. Viele seien nicht mehr in den Beruf zurückgekehrt. "Das ist ein anstrengender Job und man kann nicht immer nach sieben oder acht Stunden nach Hause gehen", so der Vereinsvorsitzende und Dritte Bürgermeister von Grasbrunn. Es mangele an Wertschätzung und gerechter Bezahlung, immer weniger Leute wollten den Job machen. "Alle wollen gerne im Bierzelt sitzen, aber niemand will mehr bedienen", ärgert sich Bußjäger.

Finanzielle Auswirkungen habe die Absage nicht, da der Verein aus ehrenamtlichen Mitgliedern besteht. Aber persönlich macht es Bußjäger traurig - blickt doch der Keferloher Montag auf eine sehr lange Tradition zurück. Einst galt er als Vorgeschmack auf die Wiesn. Und dabei ist er sogar noch älter als das Oktoberfest. Erste Eintragungen über den Keferloher Markt finden sich bereits im Jahr 955. Von da an hat er sich von einem Viehmarkt zu einem Volksfest entwickelt, das einmal das größte Bierfest im ganzen Land gewesen sein soll und später von der Wiesn abgelöst wurde, bis er irgendwann in der Versenkung verschwand. Die Keferloher Freunde haben das Fest schließlich wieder zum Leben erweckt.

Für das kommende Jahr geht Bußjäger jedenfalls schon auf die Suche nach Personal. Vielleicht in Zusammenarbeit mit einem anderen Festwirt. Denn im Jahr 2023 soll der Keferloher Montag auf jeden Fall wieder stattfinden.