Den Jazzfreitag im Gut Keferloh bestreitet am 6. März der Spitzentrompeter Peter Tuscher. In Keferloh spielt er mit der Gruppe "Heart Bop Connection". Die Gruppe um den Posaunisten Werner Riedel besteht seit circa 20 Jahren. Zusammen mit Walter Ruckdeschel am Sax formiert sich mit Tuscher der dreistimmige Bläsersatz. Die Rhythmusgruppe bilden Bertram Liebmann am Piano, Gary Todd am Bass und Thomas Elwenspoek an den Drums. Sie bieten laut Veranstalter eine packende Musik-Mischung, die auch Nichtjazzfans begeistert. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung wird empfohlen unter der Telefonnummer 089/46 92 48.