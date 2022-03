Um günstigen Wohnraum für die einheimische Bevölkerung zu schaffen, errichtet die Gemeinde Grasbrunn im Ortsteil Harthausen auf einem 1790 Quadratmeter großen, gemeindeeigenen Grundstück an der Hauptstraße ein Wohnhaus mit 18 barrierefreien Zwei- bis Vier-Zimmer-Mietwohnungen und 24 Tiefgaragenstellplätzen. Baubeginn soll Anfang April sein, der Bezugstermin ist für Ende 2023 geplant. Die Baukosten sind mit rund 7,5 Millionen Euro angesetzt, vom Freistaat erwartet die Gemeinde Fördermittel in Höhe von circa drei Millionen Euro. Auf das KfW-Darlehen in Höhe von 2,7 Millionen Euro, das die Grasbrunner Projektentwicklungs-GmbH & Co. KG als Bauherr aufnimmt, gibt es wegen der energetischen Bauweise zusätzlich einen staatlichen Tilgungszuschuss in Höhe von knapp einer halben Million Euro. "Die Förderung ermöglicht es uns, mit sozialverträglichen Mieten der schon lang andauernden Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken", freut sich Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). Für die Vermietung der Wohnungen ist die Gemeinde Grasbrunn zuständig. Nach den Vergaberichtlinien werden Interessenten - in Abhängigkeit von der Höhe ihres Einkommens - in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Gemeindebedienstete, Feuerwehrangehörige, Gemeindebürger, die mindestens seit 24 Monaten in Grasbrunn wohnen. Sollten sich nicht genügend Interessenten finden, werden die Wohnung frei vermietet.