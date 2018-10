23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Grasbrunn Gemütliche Lesestunde

Wenn die Tage kürzer werden, steigt die Lust auf gemütliche Lesestunden. Genüsslich vertieft man sich in fremde Schicksale und unternimmt Fantasiereisen. Reiseführer im Kulturcafé der Gemeindebücherei Grasbrunn ist am 8. November die Literaturexpertin Ulrike Wolz. Wie in jedem Jahr empfiehlt sie Romane und präsentiert ihre Favoriten des Herbstes. So wird sie die Zuhörer mitnehmen in einen verwunschenen Londoner Spielzeugladen, in ein vermeintliches amerikanisches Familienidyll und in einen morbiden indischen Palast. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro inklusive Getränke.