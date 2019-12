Zum Weihnachtstreffen lädt die seit 2010 bestehende Gruppe "Plötzlich ist man allein" am Sonntag, 15. Dezember, ein. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr im Wirtshaus am Sportpark. Von 15 Uhr an stehen selbstgebackener Kuchen, Stollen und Plätzchen bereit; zudem werden Weihnachtsgeschichten, Sketche, Gedichte und Lieder präsentiert. Weitere Informationen gibt es bei Ingrid Röser (Telefon: 089/460 41 92, E-Mail: family.roeser@t-online.de).