Grasbrunn:Gemeinderat tagt wieder im Rathaus

Mit dem Wegfall weiterer bundesweiter Corona-Regeln kehrt auch in der Gemeinde Grasbrunn mehr Entspannung in organisatorische und arbeitsbetreffende Abläufe zurück. Somit finden alle Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse wieder im Sitzungssaal des Rathauses statt, wie die Gemeinde mitteilt. "Es freut mich sehr, dass wir wieder in den Sitzungssaal zurückkehren können", so Bürgermeister Klaus Korneder (SPD). "Das spart nicht nur wertvolle Zeit für die Vor- und Nachbereitungen, sondern schafft für alle Beteiligten eine angenehmere Atmosphäre." Wegen Hygieneschutzmaßnahmen während der Pandemie fanden die Sitzungen in den vergangenen Jahren im Bürgerhaus Neukeferloh statt. Dort konnten die Abstandsregeln für den Gemeinderat sowie Publikum eingehalten werden.