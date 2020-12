Wie die Gemeinde Grasbrunn am Montag mitteilte, schließt das Rathaus bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr. "Mit sorgfältiger Beachtung aller Hygieneschutzmaßnahmen haben wir Termine im Rathaus bis jetzt ermöglicht. Nun schließen wir uns den Nachbargemeinden an, die die Rathäuser teilweise schon seit Oktober zum Schutz der Mitarbeiter geschlossen halten", zitiert die Gemeinde Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) in einer Pressemitteilung. Bürger und Bürgerinnen könnten aber telefonisch, per E-Mail oder über die Formulare auf der Homepage mit den Beschäftigten Kontakt aufnehmen und in dringenden Ausnahmefällen individuelle Termine vereinbaren. Übrig gebliebene Müllmarken können, versehen mit der Anschrift, per Post geschickt oder in den Briefkasten am Eingang des Rathauses eingeworfen werden.