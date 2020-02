Breitbandausbau, Digitalisierung und schnelleres Internet - davon hängt nach Ansicht der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Grasbrunn die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde ab. Soll man den Ausbau den Netzanbietern überlassen oder ein Breitbandnetz in Eigenregie aufbauen? Antworten auf diese und andere Fragen will die FWG bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Wirtshaus am Sportpark geben. Dazu konnte mit dem Vizepräsidenten des Bundesverbandes Breitbandkommunikation, Alfred Rauscher, ein hochrangiger und unabhängiger Experte als Referent gewonnen werden.

