4. Juli 2019, 21:45 Uhr Grasbrunn FWG mit eigenem Bürgermeisterkandidaten

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) in Grasbrunn wird mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten bei der Kommunalwahl 2020 antreten. Ein entsprechend einstimmiges Votum hat die Mitgliederversammlung gefasst. "Die Gemeinde Grasbrunn steht vor großen Herausforderungen", erklärt dazu FWG-Vorsitzender Johannes Seitner. "Wir müssen die Infrastruktur erhalten und verbessern, bezahlbaren Wohnraum schaffen und die Verkehrsbelastung in den Ortsteilen verringern. Dazu braucht es eine sachorientierte, zupackende Politik und keine Parteiideologie. Wenn wir das umsetzen wollen, brauchen wir aber neben einer Gemeinderatsliste auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten." Ein Name wird noch nicht genannt. Die offizielle Nominierung mit Aufstellung der Kandidatenliste für den Gemeinderat findet am Montag, 8. Juli, im Grasbrunner Hof statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bei der Wahl 2014 war die FWG ohne eigenen Kandidaten angetreten. Im Gemeinderat ist die FWG nach SPD und CSU aktuell die drittstärkste politische Kraft.