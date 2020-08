Auf dem Herd vergessenes Essen hat vermutlich einen Brand in der Küche eines Gewerbeobjekts in Grasbrunn ausgelöst. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Angestellte der Firma am Freitag gegen 14.15 Uhr Brandgeruch. Als sie die Küche betrat, sah sie das Feuer auf dem Herd. Insgesamt fünf Mitarbeiter des Betriebes versuchten erfolglos, das Feuer zu löschen. Erst dann wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schließlich löschte. Fünf Personen erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden vorsorglich durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst in zwei Krankenhäuser gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen vermutet die Polizei angebranntes Essen auf dem Küchenherd als Ursache des Feuers. Der Schaden, der durch den Brand entstanden ist, wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.