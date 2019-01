14. Januar 2019, 22:00 Uhr Grasbrunn Fünf Jahre Kulturcafé

Das Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh kann auf sein fünfjähriges Bestehen zurückblicken. Die Gemeinde Grasbrunn nimmt dies zum Anlass, am Samstag, 26. Januar, mit den Bürgern zu feiern. Von 15 Uhr an lädt Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) Besucher zu einem gemeinsam Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und einem Glas Prosecco ein. Die Musikschule Vaterstetten wird das Publikum im Kulturcafé an der Leonhard-Stadler-Straße 12 unterhalten.