Eine Führung durch die romanische St. Aegidius-Kirche in Keferloh bietet der Seniorentreff am Mittwoch, 2. September, an. Die Kirche wurde in den Jahren 1170 - 1173 vom Schäftlarner Probst Heinrich in Keferloh errichtet und 1173 geweiht. 1962 wurde die Kirche an die Erzdiözese München Freising übereignet Mit sehr großen Anstrengungen sei es dem 2003 gegründeten Förderverein gelungen, die zweitälteste noch existierende romanische Kirche der Erzdiözese München zu renovieren. 2013 wurde die Kirche am 1. September 2013 feierlich von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx eröffnet. Gernot Roßmanith, Mitglied des Fördervereins, wird über die Entstehungsgeschichte, kunsthistorische und geschichtliche Details, Renovierungszeit und Wiederbelebung der Kirche informieren. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Kirche in Keferloh. Der Seniorenkreis bittet um Anmeldung bei Hannelore Schauerbeck unter der Telefonnummer 089/46 69 92.