Gerdi Sautner zeigt am Mittwoch, 18. September, im Kulturcafé Neukeferloh, Leonhard-Stadler-Straße 12, eine Auswahl ihrer Fotoausstellung "Unterwegs". Von 19 Uhr an lädt sie die Zuschauer ein, über die Bilder an ihren Ausflügen teilzuhaben. Besonders die Berge boten ihr zahlreiche Motive. Sautner war viele Jahre in einem Fotoclub aktiv und feierte mit diesem beachtliche Erfolge bei nationalen und internationalen Städtemeisterschaften. Von Donnerstag, 12. September, an hängen die Bilder bereits in der Gemeindebücherei.