Autofahrer auf der Staatsstraße St 2079 und der Kreisstraße M 25 müssen diese Woche Behinderungen und Umleitungen in Kauf nehmen. Weil im Sommer die Kreuzung beim Forstwirt zu einem Kreisverkehr umgebaut wird, sind von Montag bis Freitag, 14. bis 18. Februar, vorbereitende Baumfällungen nötig. Diese müssen zum Schutz brütender Vögel während der Winterperiode erfolgen, wie das Landratsamt München mitteilt.

Deshalb wird etwa die M 25 von Höhenkirchen-Siegertsbrunn an drei Tagen an der Einfahrt in die Kreuzung gesperrt. Die Umleitung nach Harthausen und Grasbrunn erfolgt in dieser Zeit über die Kreisstraße M 24 nach Hohenbrunn, die B 471 nach Putzbrunn sowie die Staatstraße 2079. An zwei Arbeitstagen wird wiederum die Staatsstraße 2079 östlich der Kreuzung in Richtung Glonn halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird hier mit einer Baustellenampel geregelt.

Einen Tag lang werden schließlich entlang der der Kreisstraße M 25 in Richtung Harthausen Bäume gefällt, hier erfolgt ebenfalls eine Verkehrsregelung mit Baustellenampel. Alle Arbeiten finden ausschließlich tagsüber zwischen 8 und 16 Uhr statt. Außerhalb dieser Zeiten sind die Kreis- und die Staatsstraße uneingeschränkt befahrbar. Der Wanderparkplatz ist während der gesamten Bauzeit voll gesperrt.