Ein Gartenhaus auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Grasbrunner Amselstraße ist am Karfreitag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Auch der daneben liegende Komposthaufen fing Feuer. Bemerkt wurde die starke Rauchentwicklung gegen 15.15 Uhr gleich von mehreren Anwohnern. Sie alarmierten die Feuerwehr und versuchten derweil selbst, den Brand mit einem Gartenschlauch und Wassereimern zu löschen - was ihnen allerdings nicht ganz gelang. Erst die Feuerwehr bekam das Feuer in den Griff. Das Gartenhaus wurde stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Schätzungen mehrere 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.