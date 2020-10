Das Rathaus in Neukeferloh wird in dieser Woche zum Schauplatz einer neuen Ausstellung: Von Dienstag, 13. Oktober, an sind dort Werke der Landshuter Malerin Ute Wilde-Regel zu sehen. Die Künstlerin hat in ihrer kreativen Laufbahn einige Techniken und Materialien ausprobiert: Acryl (mit Pinsel sowie mit diversen Spachteltechniken), Ölkreide, Bleistift, Kohle und vieles mehr - auf Holz, auf Leinwand und auf Glas, abstrakte und realistische Bilder. Aber immer schon waren es kräftige und ausdrucksstarke Farben, die sie begeisterten: als Ausdruck von Lebensfreude und Glück. Dementsprechend ist ihre künstlerische Intention. Ute Wilde-Regel will mit ihren Werken beim Betrachten ein gutes Gefühl hervorrufen. Die Werkschau ist unter der Woche täglich von 8 bis 12 Uhr zu sehen, dienstags auch von 14 bis 18 Uhr. Sie läuft bis 28. Dezember.