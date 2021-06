Eine 43 Jahre alte Rollerfahrerin und ihre elf Jahre alte Mitfahrerin sind am Montagabend in Grasbrunn beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr die 43-Jährige mit dem Kind gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 304 in Richtung München. An der Auffahrt zur A 99 wollte sie bei Grün geradeaus weiterfahren. Ein 18-Jähriger, der ihr mit dem Auto entgegenkam, bog dennoch nach links ab und erfasste den Roller. Die 43-Jährige und die Elfjährige wurden so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen wurden. Die Autobahnauffahrt und die B 304 Richtung München waren eineinhalb Stunden gesperrt.