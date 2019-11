Je mehr Menschen im Ballungsraum München zuziehen und je enger diese beieinander wohnen, umso größer wird Wunsch des einzelnen, ungestört und abgeschieden zu leben. Zwei Anträge von Hauseigentümern, die im Bauausschuss des Grasbrunner Gemeinderats behandelt wurden, zeigen dies: Da ist zum einen der Antrag eines Grasbrunners aus dem Eichenzaunweg, der seinen 1,25 Meter hohen Maschendrahtzaun durch eine 1,80 Meter hohe Sichtschutzwand ersetzen möchte. Weil der Bebauungsplan nur Maschendrahtzäune vorsieht, musste der Ausschuss zustimmen, was er tat, weil die Nachbarn einverstanden sind. Julia Blanck (SPD) wunderte sich zwar über das Bedürfnis, sich "einzukasteln"; die Tatsache, dass die Sichtschutzwand Schlupflöcher für Kleintiere wie Igel lassen wird, ließ aber auch sie dem Antrag zustimmen. Genauso einstimmig ging der Antrag eines Grasbrunners aus der Stettner Straße durch, der zusammen mit einem Pool in seinem Garten eine sieben Meter lange und 1,80 Meter hohe Steinmauer zum Nachbarn errichten möchte - vorgeblich aus Rücksicht auf dessen Ruhebedürfnis. Was die Ausschussmitglieder jedoch wunderte: Der Nachbar hat den Plänen nicht per Unterschrift zugestimmt.