Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in der Grundschule in Neukeferloh ihr Unwesen getrieben und ein Klassenzimmer verwüstet. Nach Polizeiangaben ging gegen 7.15 Uhr die Meldung ein, dass es in der Schule einen Einbruch gegeben hatte. Nach ersten Erkenntnissen sind ein oder mehrere Täter über die Notausgangstreppe in das Gebäude eingedrungen und entwendeten ein technisches Gerät aus einem Klassenzimmer. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 52. Hinweise von Zeugen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonhard-Stadler-, Garten-, Birken- und Tiroler Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt das Polizeipräsidium (Telefon: 089/29 10-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.