Die bösen Geister des Winters werden am Freitag, 20. Dezember, von 18 Uhr an beim Grasbrunner Winterfeuer vertrieben. Dazu laden die Vereine des Ortes auf den Dorfplatz ein. Mit dabei sind auch die Mitglieder des Perchtenvereins Kirchseeon, die in unheimlichen Gewändern und Masken mit wilden Tänzen und mystischen Sprüchen die Rückkehr des Sommers beschwören. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen der Schützenverein, die Dirndlschaft, der Burschenverein und die Feuerwehr Grasbrunn.