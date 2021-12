Das traditionelle Weihnachtsanblasen an Heiligabend fällt in Grasbrunn auch dieses Jahr aus. Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) begründet die Absage mit der "Verantwortung gegenüber allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern", die man in der vierten Welle der Corona-Pandemie zu übernehmen habe. Jedes Jahr am Weihnachtsabend findet in einem der Gemeindeteile Grasbrunns die Veranstaltung statt. Dieses Mal wäre Harthausen an der Reihe gewesen. Korneder zeigt sich wie die Ammerthaler Blasmusik und die Freiwillige Feuerwehr zuversichtlich, dass 2022 das Event stattfinden kann.